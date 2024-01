Edson Celulari reúne filhos para curtirem banho de piscina - Reprodução/Instagram

Publicado 13/01/2024 21:20

Rio - Edson Celulari, de 65 anos, derreteu o coração de internautas ao compartilhar um registro de seus três filhos brincando juntos. Neste sábado (13), o ator reuniu os herdeiros Enzo Celulari, Sophia Raia e Chiara para se refrescarem do calor do verão com um banho de piscina.

"Dias lindos de verão", escreveu o artista na legenda da publicação. No vídeo, os filhos de Edson com a atriz Claudia Raia aparecem dentro d'água, fazendo gracinhas com sua irmã caçula. A bebê, que recentemente completou um ano de vida, é fruto do casamento do galã com a também atriz Karin Roepke. O "pai babão" ainda adicionou uma versão da música 'Love on Top', da cantora Beyoncé, por cima do clipe de sua família se divertindo.Fãs não conseguiram se conter e foram aos comentários para admirar a fofura da interação dos irmãos: "Essas crianças, coisas mais linda!!", exclamou a atriz Lilia Cabral. "Além de ser um ator perfeito, da arte de fazer filhos você entende", elogiou uma seguidora. "São lindos os seus filhos... O Enzo hoje é um homem feito, mas adorei que ele curte a irmã caçula!", contou outra. "Uma linda família. Muito legal eles juntos na piscina. Deus abençoe vocês", desejou um terceiro. "Edson, você é incrível em tudo! Que filhos lindos! Parabéns", disse mais uma.