Lívia Andrade tira sapo da porta de casaReprodução do Instagram

Publicado 13/01/2024 13:03

Rio - Lívia Andrade, de 40 anos, tirou um sapo da porta de sua casa com as próprias mãos. A integrante do "Domingão com Huck", da TV Globo, compartilhou no Instagram Stories, nesta sexta-feira, um vídeo do momento e surpreendeu os internautas.

"Olha o tamanho do sapo que quer ficar aonde? Na porta de casa. Não. Vou pegar o bichinho e levar ele para longe, para a natureza, porque ninguém é obrigado a tropeçar no senhor. Meio quilo de sapo. Olha o tamanho do bicho. Deixa eu ver onde eu vou colocar ele para ele ficar confortável. Bonitinho, gente, tem olho verde. Quem sabe a gente dá um beijinho e vira príncipe", disse Lívia no vídeo.



Em seguida, ela mostrou a mensagem de uma fã que demonstrou preocupação com o fato dela ter pegado o animal. "Ele não é venenoso, não?", quis saber a admiradora da artista. Lívia respondeu: "Medo eu tenho de gente do mal disfarçada de gente do bem, é disso que eu tenho medo. Pode até ser [venenoso], mas com certeza tem menos veneno que a língua do povo e é bem menos perigoso! Só ataca para se defender, tipo eu", afirmou, aos risos.