Anitta presta tributo à Mocidade Independente de Padre Miguel em look para 'Ensaios'Reprodução/Instagram

Publicado 13/01/2024 20:04 | Atualizado 13/01/2024 20:11

Rio - A cantora Anitta elegeu um look criado em homenagem à escola da Mocidade Independente de Padre Miguel para se apresentar neste sábado (13). Em seu Instagram, a artista, de 30 anos, compartilhou um vídeo onde exibe a roupa temática luxuosa que vestiu para subir no palco do 'Ensaios da Anitta' em Brasília.

"ESTRELA DE LUZ, QUE ME CONDUZ, ESTRELA QUE ME FAZ SONHAR! Hoje é dia de homenagear a Mocidade Independente de Padre Miguel. A grande inspiração está no símbolo maior da Agremiação: A Estrela de Cinco Pontas. Trago essa homenagem para reforçar a luz dessa Escola, que ficou conhecida por iluminar o carnaval com seus desfiles vanguardistas e por ter em sua história uma das maiores Estrelas do nosso país: Elza Soares. Abram os caminhos para as mulheres passarem. Sempre. Brilharemos!", escreveu Anitta na legenda da publicação. No registro, a "Girl from Rio" surge sambando ao som de sua música com a espanhola Bad Gyal, 'Bota Niña'. Usando um figurino inspirado nas rainhas de bateria do Carnaval, a "poderosa" arrancou suspiros com suas curvas esculturais na roupa coladinha e repleta de glitter verde e dourado.O tributo também chegou a ser reconhecido pelo perfil oficial da escola, que agradeceu a lembrança da funkeira. "QUE COISA ESPETACULAR! Feliz demais com essa homenagem, ainda mais na referência para minha eterna Deusa, Elza Soares. Que Exu abra os caminhos para vocês continuarem brilhando. A Estrela te ama, @anitta", afirmou a conta da organização na plataforma.Fãs logo foram aos comentários para encher a dançarina de elogios pela produção deslumbrante: "Toma", admirou a cantora Pablo Vittar. "A primeira brasileira a usar adereços de Carnaval nos Ensaios. É ela, Anitta Álvares Cabral", brincou um internauta. "Como é ser a maior do Brasil? Patroa demais", afirmou outra. "Agora tô entendendo porque ela parecia tão animada quando viu os looks dos Ensaios. Cada um mais lindo do que o outro", contou uma terceira. "Perfeita com a nossa estrela de Padre Miguel! Melhor look até agora", declarou mais um.