Li?vian Araga?o homenageia o pai, Renato AragãoReprodução/Instagram

Publicado 13/01/2024 13:28

Rio - Lívian Aragão celebrou o aniversário de 89 anos do pai, Renato Aragão, no Instagram, neste sábado. A atriz publicou uma série de fotos dos dois juntos e se declarou para o humorista.

"Hoje é dia de celebrar mais um ano de vida do meu pai e minha maior inspiração. Crescer ao seu lado e aprender tudo de pertinho com você foi o maior presente que Deus me deu. Engraçado que eu estava selecionando essas fotos para postar e percebi que certas coisas na vida nunca mudam. A gente continua igual: com o mesmo jeitinho, vivendo com muito amor, carinho e respeito!", escreveu Lívian na legenda.

"O tempo passa e minha admiração por você só aumenta. É uma grande honra ser sua filha! Eu te amo e feliz aniversário!", completou. Nos comentários, Renato reagiu à homenagem: "Te amo".