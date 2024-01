Samara Felippo celebra reencontro com as filhas que estavam no EUA - Reprodução / Instagram

Samara Felippo celebra reencontro com as filhas que estavam no EUA Reprodução / Instagram

Publicado 13/01/2024 15:03

Rio - Samara Felippo, de 45 anos, se emocionou ao reencontrar as filhas que estão nos Estados Unidos. Alicia, de 11, atualmente mora no local com o pai, o jogador Leandrinho, já a caçula Lara, de 9, está de férias visitando a irmã mais velha.

fotogaleria

"Quem ainda não encontrei foi a Lara. Estou há quase dois meses sem vê-la. Mas ela volta para o Brasil comigo, a Alicia fica. Estou esperando ela chegar", disse a artista.



"Olha quem eu encontrei! Gente, não dá! Vídeo Chamada é legal, é tecnológico. Mas esse cheirinho, essa pele", falou Samara emocionada.