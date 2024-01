Larissa Manoela e André Luiz Frambach - Reprodução/Instagram

Publicado 13/01/2024 17:03 | Atualizado 13/01/2024 17:07

Rio - A atriz Larissa Manoela, de 23 anos, entrou no clima do final de semana com força total ao lado do marido, André Luiz Frambach, de 26. Neste sábado (13), o casal se jogou na curtição e encantou seguidores com sua energia caótica em uma série de registros.