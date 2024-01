Aline Dahlen participou do BBB 14 - Eduardo Carneiro / Divulgação

Rio - Após dez anos, um vídeo de Aline Dahlen, participante do "Big Brother Brasil 14", da TV Globo, voltou a repercutir nas redes sociais. Nele, a atriz dizia, na 'cadeira elétrica', que era sustentada pela mãe, imaginava que teria gente cafona em sua edição e revelava que não se dava com mulher.

Em entrevista ao DIA, Aline se diverte ao comentar suas declarações da época. "Gente!!! Estamos no hype! O vídeo da minha cadeira elétrica ter viralizado agora só mostra que sou uma criatura a frente do meu tempo (e que meus colegas eram uns chatos, risos). Entrei no programa certo, na hora errada", afirma.

Considerada vilã de sua edição, a ruiva ainda revela que o público gostaria de vê-la de novo no relity global. "Estou muito feliz e me divertindo horrores com a avalanche de mensagens que tenho recebido do publico, me pedindo pra voltar pro BBB. Que bom que fui compreendida e estou sendo amada e querida. É aquilo: ninguém é 100% santo ou capeta. O tempero; a mistura é que faz a graça! Ser humano é assim. Vida real é assim. Vou te falar: eu nesse BBB iria arrasar, pois o elenco está ótimo. Não é?", comenta ela, que é campeã de fisiculturismo.

Estreia em longa internacional

Aline está prestes a estrear no cinema internacional. Ela está no elenco do filme americano "36 Hours”, com previsão de estreia para o segundo semestre deste ano. No longa, a atriz dará vida à à agente do FBI Anna Harris. Sobre os desafios de encarar seu primeiro filme internacional, Aline destaca o idioma. "A língua é uma grande barreira, mas quando você consegue começar a pensar em inglês, tudo flui. Achando o tom da personagem e dominando o idioma, é sucesso", comenta.

Para quem não lembra, a artista iniciou sua carreira na TV em 2006 na novela "Cobras e Lagartos", da TV Globo, e desde então fez diversos papéis como no humorístico "Zorra Total" e no folhetim "Pé Na Jaca".







