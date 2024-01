Mamma Bruschetta dá entrada na UTI com pneumonia e arritmia cardíaca - Reprodução/Instagram

Publicado 12/01/2024 21:41

Rio - A apresentadora Mamma Bruschetta foi admitida na UTI do Hospital São Luiz, em São Paulo, por conta de um quadro de pneumonia e arritmia cardíaca. Nesta sexta-feira (12), a equipe da atriz explicou o ocorrido e informou que seu quadro já é considerado estável.

"O Hospital São Luiz Itaim, da Rede D'Or, informa que a paciente 'Mamma Bruschetta' deu entrada no pronto-socorro da unidade nesta sexta-feira (12), com quadro de tosse e falta de ar. Foram realizados exames complementares que identificaram quadros de pneumonia e arritmia cardíaca. A paciente foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para monitoramento e tratamento, com quadro estável, consciente e comunicativa", comunicou a assessoria da comediante em uma nota publicada no Instagram. Mamma tem 74 anos e começou sua carreira em 1980, no programa 'A Praça é Nossa', do SBT. Ela ficou conhecida por interpretar uma versão caricata de uma imigrante italiana, que comentava a vida das celebridades e os acontecimentos das telenovelas em exibição.Nos comentários, fãs mostraram seu apoio à influenciadora e deixaram seus votos de melhoras: "Que sua recuperação seja breve e que possa retornar à normalidade com todo o pique e saúde!", desejou uma pessoa. "Já deu tudo certo, miga guerreira! Fica bem logo", disse outra. "Que Deus te abençoe e proteja. Estamos contigo em oração e jajá você estará de volta com a gente", afirmou uma terceira. "Mandando as melhores energias daqui pra que ela se recupere logo. Muito axé, querida Mamma!", exclamou mais uma.