Publicado 12/01/2024 20:35

Rio - Leticia Cazarré, de 39 anos, foi questionada por um internauta após abrir uma caixinha de perguntas no Instagram nesta sexta-feira (12), sobre a imunização dos cinco filhos, frutos de seu casamento com Juliano Cazarré, 40. A bióloga contou que segue a carteira de vacinação dos pequenos à risca, com exceção da imunização contra a Covid-19.