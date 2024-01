Shantal compartilha primeiras imagens de ultrassom de filho caçula com Mateus Verdelho - Reprodução/Instagram

Shantal compartilha primeiras imagens de ultrassom de filho caçula com Mateus VerdelhoReprodução/Instagram

Publicado 12/01/2024 19:21

Rio - A influenciadora Shantal mostrou as primeiras imagens do seu terceiro filho com Mateus Verdelho e pediu que seguidores opinassem sobre o sexo do bebê. Nesta sexta-feira (12), a futura mamãe encantou a web ao compartilhar novos registros de sua barriguinha de grávida e de um ultrassom em 3D do pequeno.