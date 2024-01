Kevinho - Reprodução/Instagram

KevinhoReprodução/Instagram

Publicado 12/01/2024 18:07

Rio - Após acompanhar a última sessão de quimioterapia de sua mãe contra o câncer de mama, Kevinho mostrou nesta sexta-feira (12), que levou o pai para uma cirurgia de retirada das pedras nos rins.

fotogaleria

"Agora cuidando do meu pai! Está com pedras no rim e vai fazer a cirurgia para removê-las", contou o músico.

Por conta da dor que estava sentindo, o pai de Kevinho precisou ser transferido de ambulância para um hospital.

"Cheguei em casa agora. Coroinha vai ficar internado dois dias para recuperar, mas graças a Deus não é nada grave", disse o músico.