José Roberto Burnier recebe liberação médica para trabalhar após infartoReprodução / Instagram

Publicado 12/01/2024 16:51

Rio - José Roberto Burnier, de 63 anos, contou nesta sexta-feira (12), em suas redes sociais, que após uma consulta médica, ele foi liberado para retornar ao trabalho. O jornalista, que apresenta o "SPTV 2" na Globo, teve alta hospitalar no último dia 5, depois de sofrer um infarto agudo do miocárdio e se submeter a uma angioplastia.

"Primeira revisão com o Dr. Roberto Kalil. Tudo evoluindo muito bem. Liberado para voltar ao trabalho na segunda-feira, dia 15. Vida que segue", escreveu ele na legenda da publicação. "Primeira revisão com o Dr. Roberto Kalil. Tudo evoluindo muito bem. Liberado para voltar ao trabalho na segunda-feira, dia 15. Vida que segue", escreveu ele na legenda da publicação.

Entenda o caso



O jornalista sofreu um infarto no dia 29 de de em São Paulo. Ele passou mal logo após apresentar o SPTV 2, telejornal local da Globo. Ele foi até o Hospital Sírio Libanês, onde fez exames e os médicos diagnosticaram que ele estava com um bloqueio total da principal artéria do coração.



De acordo com o boletim médico, Burnier "foi submetido a cateterismo cardíaco que detectou oclusão da coronária descendente anterior, sendo realizado angioplastia desta artéria com implante de stent".