Isis Valverde deslumbra como sereia em 'aquário' de vidro - Reprodução/Instagram

Isis Valverde deslumbra como sereia em 'aquário' de vidroReprodução/Instagram

Publicado 12/01/2024 20:31

Rio - Isis Valverde, de 36 anos, deixou internautas impressionados com sua beleza ao incorporar uma sereia para uma coleção de registros. Nesta sexta-feira (12), a artista parou a web com uma série de fotos e vídeos seus nadando em uma piscina com transparência.