Anahí viraliza nas redes ao recriar cena de 'RBD: La Familia' Reprodução/Instagram

Publicado 12/01/2024 17:17

Rio - A cantora Anahí deixou fãs de Rebelde animados ao dar continuidade a uma cena gravada há 17 anos. Nesta sexta-feira (12), a atriz completou um clipe do programa 'RBD: La Família', onde sua personagem, Annie, promete que só vai retirar um bolo de aniversário da geladeira em 2024.

Em um vídeo postado no Instagram, uma versão mais jovem da artista aparece colocando a sobremesa dentro do refrigerador, mas ela logo é substituída por um registro atual de Anahí retirando um bolo similar do freezer de sua casa. "Hola, 2024!", cumprimentou a loira na legenda da publicação. O reality fictício foi lançado em 2007 e mostrava a "rotina" dos integrantes da banda pop.A postagem logo viralizou, levando internautas às redes para comentar sobre o programa nostálgico: "Eu vivi pra ver ela tirando esse bolo da geladeira kkk Ícone", elogiou a influenciadora Mirela Janis. "Anahí, entenda: eu te amo por tudo isso que você é!", declarou uma pessoa. "Eu não tô bem. Anahí, eu te amo!", exclamou outra. "Não acredito que ela fez isso! Zerou tudo, diva", afirmou uma terceira. "Rainha faz assim. Você não existe, mulher!", admirou mais uma.