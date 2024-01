Dado Dolabella e a mão Pepita Rodriguez - Reprodução/Instagram

Dado Dolabella e a mão Pepita RodriguezReprodução/Instagram

Publicado 12/01/2024 18:39

Rio - Mãe de Dado Dolabella, a atriz Pepita Rodriguez negou que tenha sido agredida no passado pelo filho , conforme Luana Piovani afirmou nas redes sociais nesta sexta-feira, 12.

"É um absurdo o que essa pessoa está fazendo! Essa mulher deve ser uma pessoa mal-amada e infeliz. Ela só fala mal de todo mundo e não é só com o meu filho", disse Pepita em entrevista à revista Quem.

Ela ainda disse que Piovani mentiu ao citar que no passado recebeu uma ligação de Pepita falando que tinha sido empurrada pelo filho.

"Por que inventar essa mentira que o meu filho me bateu? Meu filho jamais levantaria a mão para mim. Ele é uma pessoa linda, que todo mundo adora, além de bom pai", falou.

A atriz acredita que Luana tenha dito isso por não querer a felicidade de Dado com Wanessa Camargo, que está no BBB 24. "Tudo isso para prejudicar a Wanessa no BBB. Ela não pode ver o meu filho feliz. É lamentável", finalizou.

Luana comentou a participação de Wanessa no reality show e criticou quem ache fofo o casal formado pela cantora e Dado, seu ex-namorado. Ela ainda relembrou o período em que se relacionou com ele entre 2006 e 2008 e que foi agredida por ele durante uma discussão.

Na ocasião, o ator também foi acusado de agredir a camareira Esmeralda de Souza, de 62 anos, que trabalhava com ela.e teria tentado apartar a briga.