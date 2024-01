Luana Piovani e Dado Dolabella - Reprodução / Instagram

Luana Piovani e Dado DolabellaReprodução / Instagram

Publicado 12/01/2024 09:11 | Atualizado 12/01/2024 10:15

Luana Piovani usou as redes sociais mais uma vez para falar sobre as agressões sofridas por Dado Dolabella, seu ex-namorado, nos anos 2000. Após A atrizusou as redes sociais mais uma vez para falar sobre as agressões sofridas por, seu ex-namorado, nos anos 2000. Após comentar sobre a participação de Wanessa Camargo no BBB 24 , da Globo, ela revelou que a mãe do ator já pediu ajuda após ser agredida pelo próprio filho.

Através de seus Storys no Instagram, a famosa mencionou que, além da mãe de Dado Dolabella, Pepita, sua camareira também foi vítima. "Acabei de fazer as contas de todas as coisas que preciso falar pra vocês. Como eu esqueci de falar da minha camareira, que teve agressão física grave, ficou mais de um mês sem trabalhar", iniciou.

"Ela tinha direito a indenização financeira, acho que nunca pagou. Foi condenado mas nunca teve nada para fazer. Outra coisa, eu recebi um telefonema da mãe do criminoso, dona Pepita. Não sei se a senhora lembra, eu estava em São Paulo com a minha mãe, a senhora chorava e dizia 'Ele me empurrou, deu um tapa nas minhas costas. Me ajuda, ele me empurrou'. Ela chorava e dizia que ele tinha dado um tapa e empurrado", continuou.

Na sequência, Luana Piovani afirmou não ser a primeira vez que toca nesse assunto publicamente. "Inclusive, eu disse isso em uma entrevista para Marília Gabriela milhões de anos atrás", disse ela.

Pedro Scooby citou o cantor Rodriguinho, que também está confinado no BBB 24. Na última quinta-feira (11), Por fim, a ex-esposa decitou o cantor, que também está confinado no BBB 24. Na última quinta-feira (11), a ex-mulher do pagodeiro revelou através das redes sociais que o perdoou por agressão sofrida no passado.

"Outra coisa, parece, porque eu não assisto essa merda de programa, que tem outro agressor de mulheres na casa, que é o tal do Rodriguinho. Que bateu, falou que perdeu o controle, a mulher perdoou, e viva! O rebanho das mulheres que perdoam", disparou.