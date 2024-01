Nanah Damasceno afirma que perdoo agressão de Rodriguinho - Reprodução/Instagram

Nanah Damasceno afirma que perdoo agressão de RodriguinhoReprodução/Instagram

Publicado 11/01/2024 15:33

Nanah Damasceno, ex-mulher de Rodriguinho, publicou um vídeo nas redes sociais nesta quinta-feira (11) para se pronunciar sobre a agressão que informou ter sofrido quando era casada com o cantor.

O caso voltou à tona após o músico entrar no BBB 24 como Camarote. Em 2021, Nanah relatou ter sido vítima de violência doméstica. Na última quarta-feira (20), ela publicou um print de uma redação de um vestibular sobre o tema e muitos internautas interpretaram como indireta para o ex-marido.

"O print que eu postei foi sobre o meu vestibular. O tema da redação do meu vestibular foi esse, e eu queria gerar uma expectativa em vocês sobre a questão de eu estar fazendo vestibular, que eu fui aprovada. Queria postar mais pra frente, mas começou a gerar comentários devido à situação de que meu ex está no BBB e estão resgatando uma história antiga nossa", explicou.

"Essa história já está muito bem resolvida. Nós nos acertamos, pedimos perdão, e eu acredito que as pessoas podem ter a chance de mudar, gente. De evoluir, de procurar melhorar. Foi isso que nós dois fizemos. Cada um seguiu seus caminhos, distantes, nos respeitando, com uma boa relação", afirmou.

Nanah explica que atualmente eles têm uma boa relação por conta dos filhos. "O que ficou no passado ficou no passado. Acho que ninguém deve ser condenado eternamente, que as pessoas merecem segunda chance", pontuou.

Em seguida, a ex-participante do Ilha Record incentivou outras mulheres vítimas de violência doméstica a denunciarem seus agressores e procurar ajuda. "Mas eu acho que pessoas merecem segundas chances. Com qualquer coisa na nossa vida, somos passíveis de errar. Podemos aprender com nossos erros ou não, mas acho que ninguém deve ser condenado eternamente. É sobre isso".

"O fato de ele estar hoje no BBB quer dizer que ele tem uma outra vida, outro comportamento, está com outra esposa. Ele está vivendo a vida dele, e eu estou vivendo a minha vida. Eu estou cursando a minha faculdade e ele está no reality show. Ele tem a carreira dele, eu tenho a minha", destacou Nanah.

"Desejo toda a felicidade do mundo pra ele e tenho certeza que ele também torce por mim, porque nós conseguimos nos perdoar e deixar isso para trás. E as pessoas mudam. Não estou aqui nem condenando nem passando pano pra ninguém. Estou aqui vivendo a minha vida", finalizou.