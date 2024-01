Taís Araujo - Reprodução / Instagram

Taís Araujo Reprodução / Instagram

Publicado 11/01/2024 14:40 | Atualizado 11/01/2024 14:42

A atriz Taís Araujo usou as redes sociais nesta quinta-feira (11) para conversar com os seguidores sobre seu estado de saúde. A artista foi diagnosticada com hérnia de disco lombar aguda e precisou ser internada na última segunda-feira (08), em São Paulo.

Através de seus Storys no Instagram, a esposa de Lázaro Ramos tranquilizou os fãs e agradeceu todo apoio que vem recebendo. "Oi, amores. Essa mensagem é para agradecer todas as mensagens de carinho que recebi durante esses dias", iniciou.

"Tive uma crise, uma hérnia lombar muito forte que eu não conseguia me mexer. Dores muito, muito fortes, mas fui muito bem atendida", completou Taís Araujo, agradecendo a equipe médica responsável por cuidar de sua saúde.

Por causa das dores, a atriz não participou de três episódios da nova temporada do "The Masked Singer Brasil", da Globo. Na atração da emissora, ela divide a bancada de jurados com Sabrina Sato, José Loreto e Paulo Vieira.