Yasmin Brunet fala sobre acusação de ter causado briga entre família MedinaReprodução/Instagram

Publicado 11/01/2024 21:47 | Atualizado 11/01/2024 22:01

Gabriel Medina, e a mãe do surfista, Simone. Em conversa com Wanessa Camargo, a modelo citou o conflito familiar. Yasmin Brunet falou no BBB 24 sobre ter sido acusada de causar o rompimento entre o ex-marido,, e a mãe do surfista,. Em conversa com, a modelo citou o conflito familiar.

A sereia, como é chamada pelos fãs, contou que conversou com Maycon nesta quinta-feira (11) e ele confirmou que a colocou no paredão por conta das polêmicas que ela já se envolveu fora do reality show. “Qual merda que você fez, desculpa? É o negócio do Medina né, a separação", perguntou a cantora.

“Deve ser porque eu separei uma família, segundo os fofoqueiros, porque era um pobre coitado que não sabia tomar as próprias decisões de se afastar de alguém ou não”, disparou Yasmin.

Wanessa Camargo: “Qual merda que você faz, desculpa? É o negócio do medina né, a separação…”



Yasmin Brunet: “deve ser pq eu separei uma família, segundo os fofoqueiros, pq era um pobre coitado que não sabia tomar as próprias decisões de se afastar de alguém ou não..”#BBB24 pic.twitter.com/oyxXZwZzmk — JV (@jvve31) January 12, 2024 Brunet foi casada com Medina entre 2020 e 2022. Durante a união, Leo Dias, na época no Metrópoles. Brunet foi casada com Medina entre 2020 e 2022. Durante a união, a mãe do surfista disse que a modelo era uma “atriz pornô” e que tinha vídeos íntimos dela com o filho no print de uma conversa no WhatsApp divulgada pelo colunista, na época no Metrópoles.

"Até do seu julgamento eu tenho pena. Tenho pena de sua pobreza de espírito. Sua esposa e a mãe dela são muito decentes: Filme pornô, aborto, relacionamento homossexual. Quem é que são vocês? Podres!", escreveu a mãe do atleta em uma conversa com Gabriel. Após a situação, Yasmin e Medina pararam de seguir Simone no Instagram.