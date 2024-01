Juliano Gloss rebate comentário homofóbico de Nizam no BBB 24 - Reprodução/Instagram

Publicado 11/01/2024 18:06 | Atualizado 11/01/2024 18:10

Juliano Floss usou seu perfil no X (antigo Twitter) nesta quinta-feira (11) para rebater comentários homofóbicos feitos por Nizan Hayek, no BBB 24. Durante uma conversa com Vanessa Lopes, o brother questionou a sexualidade do influenciador digital.

“Me fala desse Juliano… você sabia que eu sempre achei que Juliano Floss era gay? Sempre achei que ele fosse gay, brother. Ele tem mais vocação pra isso, na real. Ele não é nada? Ele dançando é muito gay, velho”, perguntou Nizam à tiktoker, que é amiga de Juliano fora do confinamento.

O comentário do participante do reality show da TV Globo viralizou nas redes sociais e chegou até o dançarino. “Vocação pra ser gay? Vai se tratar”, disparou Juliano.

Em dezembro, Vivi Wanderley usou as redes sociais para anunciar o fim de seu relacionamento com Juliano . Os dois estavam juntos há dois anos.

“Em respeito a todos os fãs do nosso relacionamento, venho a dizer que eu e Ju não estamos mais juntos. A gente fez de tudo para fazer funcionar porque nosso amor um pelo outro é muito forte, mas só sentimento não sustenta uma relação", afirmou a cantora.