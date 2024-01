Rachel Sheherazade fala sobre jornalismo do SBT - Reprodução/Instagram

Publicado 11/01/2024 16:54 | Atualizado 11/01/2024 17:02

Rachel Sheherazade saiu da bancada do SBT Brasil em 2020 e quatro anos depois, descreveu o jornalismo da emissora como "fraco, pouco e pequeno". O motivo? O canal priorizar o entretenimento.

Ela conta que há anos desejava fazer sua transição para o entretenimento, mas não recebia espaço para a mudança. "Eu não encontrava quem acreditasse nessa transição porque sempre me viam como a Rachel da bancada, da política, da opinião e eu queria que vislumbrasse em mim que existem outros talentos a serem explorados, desenvolvidos", explicou em entrevista ao Flow Podcast. "Eu tenho uma cota de jornalista, você pertence a essa cota, não ao do entretenimento, e eu queria muito fazer essa comunicação".

Sheherazade ainda afirma que mesmo se destacando na área, e participando de outras atrações do canal, tinha que continuar no telejornal. “Passei por tudo do entretenimento no SBT e todas as vezes que eu participava de um programa desses, a gente era vice-campeão”.

“Então, assim, era inusitado ver o outro lado de uma jornalista, e isso me dava a ideia de que as pessoas queriam me ver em outros lugares, em outros palcos, mas a emissora não queria apostar, sempre apostou na Raquel âncora de TV porque dava certo, time que está ganhando não se mexe e eu fiquei por ali”, completou.