João Hadad se despede de Luana AndradeReprodução/Instagram

Publicado 11/01/2024 19:18 | Atualizado 11/01/2024 20:03

O influenciador digital João Hadad emocionou os seguidores nesta quinta-feira (11) ao revelar qual foi o destino das cinzas da cremação do corpo de Luana Andrade. A jovem de 29 anos morreu após ter complicações durante uma cirurgia de lipoaspiração no joelho em novembro de 2023.

Nos Stories do Instagram, o namorado da assistente de palco do programa Domingo Legal, do SBT, revelou que decidiu junto com a família dela jogar as cinzas em um local especial: o Convento da Penha, no Espírito Santo. “Sempre que estava aqui no Espírito Santo, fazia questão de passar todos os dias, nem que fosse 10 minutinhos, para agradecer”, contou ele.

“Você é nossa luz, princesa. Obrigado por me permitir viver o amor mais lindo, leve, sincero e recíproco. Obrigado mais uma vez por tudo, não tenho palavras. Vou te levar comigo para sempre. Cada lugarzinho que você amava, eu te levarei, linda”, afirmou João.

O influenciador também abriu o coração e se despediu de Luana. “Desde o primeiro dia que eu conheci a Lu, eu tinha certeza que ela seria a pessoa que eu iria amar, cuidar, respeitar, proteger, etc. Desde então foi assim. Fui criticado, zoado, perdi alguns trabalhos, perdi amizades, mas eu nunca deixei de transparecer o meu amor, carinho e cuidado pela Lu”, declarou.

“Nunca deixei que nada abalasse ou estremecesse a nossa relação. Posso dizer aqui que o primeiro ano foi eu e a Lu contra todos. E foi a melhor coisa do mundo, nosso elo e conexão foi incrível. Dei o melhor de mim. Todo o meu amor e cuidado. E foi 100% recíproco. Hoje, com muito orgulho e paz, eu posso dizer para vocês que não existiu e nem existe o famoso sentimento ‘e se’. Foi tudo muito intenso do primeiro até o último dia que Deus nos permitiu juntos. O amor é lindo. Eu sou a prova viva disso. Permita-se, ame muito, independente do que vai acontecer. O amanhã somente a Deus pertence”, completou.