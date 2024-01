Luciele Di Camargo rebate comentário de Luana Piovani - Reprodução/Instagram

Publicado 11/01/2024 17:35

Luciele Di Camargo, tia de Wanessa Camargo, usou as redes sociais nesta quinta-feira (11) para sair em defesa da sobrinha após alfinetadas de Luana Piovani sobre o BBB 24. Mais cedo, a atriz publicou um vídeo afirmando que a artista está no reality show da TV Globo "a sombra de um criminoso" e citou a , tia de, usou as redes sociais nesta quinta-feira (11) para sair em defesa da sobrinha após alfinetadas desobre o BBB 24. Mais cedo, a atriz publicou um vídeo afirmando que a artista está no reality show da TV Globo "a sombra de um criminoso" e citou a agressão que sofreu do namorado da cantora, Dado Dolabella

Nos comentários no Instagram de uma postagem do portal Leo Dias, Luciele defendeu a sobrinha. "O BBB é sobre a Wanessa, sobre a pessoa que ela é", afirmou. "E por mais que vão tentar, não vou conseguir deturpar a imagem dela, sabe por que? Porque a Wanessa é especial demais, humilde demais, verdadeira demais, transparente demais e super, mega talentosa", destacou Luciele.

Por fim, ela declarou que evitaria fazer comentários sobre Piovani: "Já essa Luan… (sic) melhor eu ficar quietinha".

Nesta quinta-feira, Luana relembrou as agressões sofridas em seu antigo relacionamento com Dado Dolabella, quando os dois namoravam, entre 2006 e 2008. Além disso, criticou a popularidade que o ator ganhou com seu romance com Wanessa.

"Essa coisa do casal fofo... Ela está lá [no Big Brother Brasil] e está levando o namorado dela, que é um agressor, não importa se hoje ele come ou não come carne. Depois que eu fiz a denúncia, três mulheres vieram falar comigo que apanharam dele... A gente chama quem comete crime de criminoso", disparou nos Stories do Instagram.