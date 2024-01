Luana Piovani comenta sobre relacionamento de Wanessa Camargo e Dado Dolabella - Reprodução/Instagram

Luana Piovani comenta sobre relacionamento de Wanessa Camargo e Dado DolabellaReprodução/Instagram

Publicado 10/01/2024 20:20 | Atualizado 10/01/2024 20:27

Luana Piovani usou as redes sociais nesta quarta-feira (10) para comentar sobre o relacionamento de Wanessa Camargo e Dado Dolabella. Na postagem, a artista relembrou a agressão que sofreu do ator quando os dois namoraram, no início dos anos 2000.

Uma internauta compartilhou fotos do casal em uma postagem sobre a participação da cantora no BBB 24 e declarou: "Só eu que olho pra ele e lembro que bateu na Luana Piovani ou acontece com vocês também".

Luana repostou o comentário nos Stories de seu perfil no Instagram e fez um curto desabafo. "Geral achando o casal 'fofo'", escreveu ela, incluindo um emoji de vômito. Confira:

Print de postagem Luana Piovani sobre relacionamento de Wanessa Camargo e Dado Dolabella Reprodução/Instagram

Em entrevista ao podcast Acessíveis Cast, de Titi Müller e Marimoon, a artista revelou que viveu o período mais difícil de sua vida após ter sofrido a agressão. "Fui agredida numa época em que não tinha rede social, não tinha hashtag, não tinha close maquiado falando 'mexeu com uma, mexeu com todas'. Fui espezinhada pela mídia e pelas pessoas", contou. "Só tive o apoio dos amigos mais próximos e da minha família. As pessoas faziam chacota do que eu tinha vivido", lamentou.