Juliette está namorando com Kaique Cerveny - Reprodução/Instagram

Publicado 10/01/2024 17:32 | Atualizado 10/01/2024 17:52

Juliette usou as redes sociais nesta quarta-feira (10) para revelar como foi pedida em namoro por Kaique Cerveny. No Instagram, a campeã do BBB 21 revelou que ele escondeu uma mensagem especial em um presente.

A cantora explicou que tem um pote com 365 mensagens para ler todos os dias. “Ele chegou com esse potinho e falou: ‘já que eu seu potinho está acabando, eu encontrei esses aqui no shopping novos, achei bem legal. Comprei um pra mim e um pra você’”, contou.

De acordo com Juliette, ela agradeceu e guardou o presente. “E coloquei dentro das minhas coisas e eu não abri”, disse rindo. A cantora explica que planeja terminar de ler as mensagens do pote anterior que ainda estava cheio, antes de abrir o novo.

“Ele chegou pra mim depois de um tempo e falou: Você não vai abrir não pra saber se gosta das mensagens?’”, prosseguiu Juliette. Ela conta que no momento em que abriu, o pote foi surpreendida com com a frase “namora comigo?” no papel.

“Aí eu falei assim: ‘caramba só tinha um [escrito] namora comigo e eu peguei justamente esse. Aí eu discretamente falei: ‘Tem coisa errada aqui’ e eu discretamente puxei outro discretamente”, narrou ela, sem segurar a risada. “Não é possível que ele escreveu 365 vezes ‘namora comigo?’. Enfim, ele escreveu”.