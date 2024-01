Wanessa Camargo e Yasmin Brunet no 'BBB 24' - Reprodução / TV Globo

Wanessa Camargo e Yasmin Brunet no 'BBB 24'Reprodução / TV Globo

Publicado 10/01/2024 12:50 | Atualizado 10/01/2024 12:53

Confinadas no BBB 24 há pouco mais de 48 horas, Yasmin Brunet e Wanessa Camargo se tornaram grandes amigas dentro do reality show da Globo. Na madrugada desta quarta-feira (10), as sisters divertiram a web durante um momento inusitado.

Tudo começou quando as duas estavam seguindo para o quarto do Líder, vencido por Deniziane. Na ocasião, a filha de Zezé Di Camargo tentou matar um mosquito e acabou levando uma 'bronca' de Yasmin.

"Não, vegana, vegana", disse a modelo, tentando impedir que Wanessa Camargo terminasse a ação. A resposta bem humorada e inesperada da artista viralizou nas redes sociais.

"Mas com o mosquito que está me picando eu não sou vegana, não", declarou a cantora. Após o momento viralizar, internautas passaram a brincar com a fala de Wanessa.

"Avisa que quando é legítima defesa a natureza perdoa", brincou um seguidor. "Vegano sim, com mosquito picando, jamais", disse outro. "Vegana sim, atacada nunca", se divertiu um terceiro.