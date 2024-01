Wanessa Camargo falou sobre o namoro do ex-marido com Isis Valverde - Reprodução / TV Globo / Instagram

Publicado 10/01/2024 11:30 | Atualizado 10/01/2024 11:35

A cantora Wanessa Camargo abriu o coração e falou um pouco sobre sua vida pessoal no BBB 24, da Globo. Logo após uma noite tensa de formação de paredão, a cantora se reuniu com alguns colegas de confinamento para conversar.

Ao longo do bate-papo com uma das sisters, a filha de Zezé Di Camargo surpreendeu ao falar abertamente sobre o relacionamento de seu ex-marido, Marcus Buaiz, com a atriz Isis Valverde.

Os dois ficaram noivos em dezembro de 2023, durante uma viagem romântica a Angra dos Reis. A artista rasgou elogios a Isis e garantiu que os filhos estão adorando a nova companheira do pai.

"Ele [Marcus Buaiz] está feliz, está bem. Ele vai casar primeiro que eu. A menina [Isis Valverde] é super gente boa, as crianças estão adorando ela, então assim, está tudo perfeito, tudo tão legal", declarou Wanessa Camargo.