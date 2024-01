Yasmin Brunet enfrenta o primeiro paredão do 'BBB 24' - Reprodução / TV Globo

Yasmin Brunet enfrenta o primeiro paredão do 'BBB 24'Reprodução / TV Globo

Publicado 10/01/2024 08:37 | Atualizado 10/01/2024 08:39

O primeiro paredão do BBB 24, da Globo, foi formado na noite de terça-feira (09), e seguiu sendo o principal assunto entre os brothers dentro do confinamento. Ao longo da madrugada, Yasmin Brunet, sister mais votada da casa, caiu no choro com a possibilidade de ser eliminada do jogo.

Em conversa com outros colegas, a filha de Luiza Brunet se mostrou bastante indignada com o fato de Maycon, indicado pela Líder Deniziane, ter combinado voto com aliados para colocá-la na berlinda.

"Eu sei que foi esse cara que me botou [no paredão], mas você sente que todo mundo está te botando, entende? É muito estranha essa sensação. Sei que foi ele quem combinou voto… Você se sente meio que odiada por todo mundo", lamentou a sister, sem conseguir segurar as lágrimas.

Saiba como foi a votação

Deniziane, vencedora da prova de resistência do BBB 24, se tornou a primeira líder da edição e indicou Maycon diretamente ao paredão. Em sua justificativa, a sister usou a afinidade para explicar sua escolha.

Na sequência, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou a votação aberta aos demais brothers da casa. Yasmin Brunet e Giovanna Lima foram as duas participantes mais votadas e completaram a berlinda da semana.