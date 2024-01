Namoro de Caio Castro chega ao fim - Reprodução/Instagram

Namoro de Caio Castro chega ao fimReprodução/Instagram

Publicado 09/01/2024 20:55 | Atualizado 09/01/2024 20:58

Caio Castro está solteiro! O romance do ator com a bailarina Daiane de Paula chegou ao fim antes mesmo de 2024 começar.

De acordo com informações da página Segue a Cami, no Instagram, o artista curtiu o Réveillon na companhia de um grupo de amigos na Bahia. Já a influenciadora aproveitou a virada do ano em Pernambuco.

"Me falaram que eu sou teu crush... Que história é essa, moça?”, pergunta o ator, puxando assunto com a maquiadora Juliana Xavier.