Ana Paula Renault alfineta Vanessa Lopes - Reprodução/Instagram

Publicado 09/01/2024 17:20 | Atualizado 09/01/2024 17:23

Ana Paula Renault dar uma alfinetada em Vanessa Lopes. Após a grande estreia da nova temporada do reality show, a ex-sister opinou nesta terça-feira (9) sobre o jogo da influenciadora digital. Depois de Susana Vieira , foi a vez da ex-BBBdar uma alfinetada em. Após a grande estreia da nova temporada do reality show, a ex-sister opinou nesta terça-feira (9) sobre o jogo da influenciadora digital.

“Não pintou o cabelo, mas trocou por roupinhas infantis. O Brasil tá veno”, escreveu a jornalista no X (antigo Twitter).

Não pintou o cabelo, mas trocou por roupinhas infantis. O Brasil tá veno — Ana Paula Renault (@anapaularenault) January 9, 2024

Muitos fãs saíram em defesa da TikToker e afirmaram que o estilo de Vanessa não mudou. "Aí você forçou né, era só você entrar no perfil dela e ver que ela já é assim a muito tempo (principalmente depois que ela se mudou pra praia), mas vocês preferem o hate gratuito", disse um. "Ela sempre se vestiu assim mona", afirmou outro. "Há meses que ela usa esse tipo de roupa, segura a inveja", disparou uma terceira.

Já outros internautas concordaram com a opinião de Renault. "Bem que eu notei que a Vanessa Lopes tava muito menininha, diferente do mulherão que ela mostra no insta. Não tinha me ligado que pode ser estratégia", comentou um. "A personagem pronta", concordou outra.

Juliana Xavier, que foi eliminada do BBB 24 no Puxadinho na noite da última segunda-feira (8).

Além de falar sobre Vanessa, Ana Paula também comentou sobre, que foi eliminada do BBB 24 no Puxadinho na noite da última segunda-feira (8). O perfil da maquiadora expôs as mensagens que ela recebeu de Caio Castro e Gabriel Medina . "Quem valoriza mais like do que uma sentada, não iria entregar nada mesmo no BBB", disparou.

Quem valoriza mais like do que uma sentada, não iria entregar nada mesmo no BBB https://t.co/Kryag5gIfa — Ana Paula Renault (@anapaularenault) January 9, 2024