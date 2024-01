Yasmin Brunet no 'BBB 24' - Reprodução / TV Globo

Publicado 09/01/2024 13:01

A modelo Yasmin Brunet deixou o público do Big Brother Brasil 24 bastante surpreso ao revelar que possui um vício. Ela, que sempre se mostrou bastante preocupada com alimentação e saúde, contou que fuma cigarro eletrônico.

Em conversa com Wanessa Camargo, a filha de Luiza Brunet demonstrou estar sentindo falta do objeto, que não pode ser levado para o confinamento do reality show da Globo. "Eu tô sem dormir. Eu tô sem meu vape [cigarro eletrônico]", disse.

E completou: "Eu tô quase indo ali fumar um cigarro e f*da-se… [indo] comer um pão". A revelação da sister não passou despercebida entre os internautas, que se mostraram admirados com a informação.

"Gente, ela fuma mesmo ou tá brincando?", questionou um seguidor no site X, antigo Twitter. "Achei que ela fosse natureba, nunca imaginei", declarou outro. "Entrei nas câmeras da casa e dou de cara com a Yasmin Brunet falando: 'hmmm imagina um cafézinho e um vape'", comentou um terceiro.