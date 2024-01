Bárbara Heck - Reprodução / Instagram

Publicado 09/01/2024 09:21 | Atualizado 09/01/2024 09:24

A escolha dos participantes do Puxadinho não movimentou apenas a casa do Big Brother Brasil 24 na noite de segunda-feira (08), mas também as redes sociais. A ex-BBB Bárbara Heck aproveitou a ocasião para comentar a estreia da nova edição e dividiu opiniões entre os internautas.

Através de seu perfil no X, antigo Twitter, a ex-sister deixou um comentário polêmico a respeito da primeira dinâmica do programa. Enquanto os candidatos iam se apresentando para que os grupos pudessem escolhê-los, ela publicou: "Falou que é favelado: já ganhou".

Na sequência, após os seis participantes escolhidos serem revelados ao público, a ex-BBB 22 criticou o fato dos brothers terem eliminado todas as loiras da competição. "O ódio que o povo tem das padrão, gente, credo", comentou.

As falas, no entanto, não passaram despercebidas pelos seguidores, que passaram a detonar Bárbara Heck por sua atitude. "Coitadinha, ela sofre tanto por ser loira branca e genérica né? Como é rejeitada pobrezinha", disse uma. "A pessoa não faz nada na própria edição e não gostou porque o povo não escolheu as plantas que nem ela, por favor, viu", criticou outra.