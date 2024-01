Yasmin Brunet e Vanessa Lopes no 'BBB 24' - Reprodução / TV Globo

Yasmin Brunet e Vanessa Lopes no 'BBB 24'Reprodução / TV Globo

Publicado 09/01/2024 08:43

A relação entre Yasmin Brunet e Vanessa Lopes dentro do Big Brother Brasil 24 pode surpreender os internautas nos próximos dias. As duas, que inicialmente se abraçaram e deixaram de lado qualquer possibilidade de uma suposta rivalidade, chamaram atenção dos internautas na edição ao vivo de segunda-feira (08).

Tudo começou quando os brothers estavam reunidos na área externa da casa para a dinâmica do Puxadinho. Na ocasião, enquanto cada grupo decidia qual participante escolher para completar o elenco da edição, Yasmin e Vanessa acabaram tendo um breve estranhamento.

Em certo momento, a ex-esposa do surfista Gabriel Medina deu um "toque" na influenciadora, que pareceu não gostar muito. Em registros que circulam nas redes sociais, é possível observar Vanessa com um semblante sério após um comentário de Yasmin.

Assim que o momento viralizou, os fãs do reality show passaram a comentar sobre o "climão" entre as duas sisters. "A Yasmin tá tentando forçar uma amizade mas é nítido que a Vanessa não quer", comentou uma. "Yasmin tá forçando uma barra, né?", disse outra. "Já pode começar com briga, é disso que gostamos!", destacou uma terceira.