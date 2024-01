Viih Tube e a filha, Lua - Reprodução/Instagram

Viih Tube e a filha, LuaReprodução/Instagram

Publicado 09/01/2024 11:15

A influenciadora e ex-BBB Viih Tube usou as redes sociais para contar aos seguidores um episódio de susto que passou com a filha, Lua. A pequena, fruto de seu casamento com o também ex-BBB Eliezer, quase se machucou enquanto brincava com o cachorrinho de estimação da família.

Em seus Storys do Instagram, a famosa compartilhou um registro da herdeira com semblante triste e explicou que ficou com o coração apertado ao se deparar com o incidente. "Bom dia com essa pequena que foi pegar o brinquedinho do irmão pet. Ele ficou bravo e quase mordeu o rostinho dela", escreveu.

"Levou um susto, pediu meu colo e me doeu o coração", completou Viih Tube. Na sequência, a ex-BBB fez uma breve reflexão sobre as dificuldades que passa e ainda passará na maternidade.

"Mas me fez perceber que ainda vou passar muita coisa, que meu coração vai gelar. Ai, socorro, não é fácil ser mãe", concluiu a influenciadora. Vale lembrar que, recentemente, ela revelou que o segundo filho com Eliezer pode vir a qualquer momento