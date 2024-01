Maycon e Vinicius no 'BBB 24' - Reprodução / TV Globo

Publicado 09/01/2024 10:31 | Atualizado 09/01/2024 10:34

Clima tenso entre os brothers! O Big Brother Brasil 24 começou há pouco menos de 24 horas e já está dando o que falar nas redes sociais. O participante Maycon, mais conhecido como 'Tia da merenda', tem sido bastante criticado por internautas após alguns comentários a respeito de Vinicius Rodrigues, atleta paralímpico.

Tudo começou durante a madruga desta terça-feira (09), enquanto os confinados realizavam a primeira prova de resistência da edição. Ao longo da dinâmica, o público foi pontuando alguns comentários ditos por Maycon ao colega de reality show.

"Tia da merenda sendo capacitista, deselegante e violento contra o único participante PCD da edição, Vinicius Rodrigues. Por mim, já pode sair. Sem desculpas. Estamos em 2024!", declarou um fã. "Pera aí, eu não quero acreditar no que acabei de escutar, o tio da merenda chamou o Vinícius de cotoco? Na maior normalidade ainda, pqp, que ódio", disparou outro.

O ponto alto aconteceu ainda nesta manhã, pouco tempo antes de Vinicius desistir da prova do Líder. Na ocasião, Maycon questionou se iam colocar algum apelido no atleta. "Pode colocar um nome no 'cotinho'? Colocar um apelido, batizar", disse.

Em vídeos que circulam na web, é possível perceber que o participante do Camarote ficou visivelmente incomodado com o comentário do colega de confinamento.