Mãe de Melody critica parceria musical da filha com AnittaReprodução / Instagram

Publicado 09/01/2024 09:49

Melody e Marcelinho, filho da cantora Ivete Sangalo, tem dado o que falar nos últimos dias. Após a repercussão de que A aproximação entre, filho da cantora, tem dado o que falar nos últimos dias. Após a repercussão de que os adolescentes estariam se conhecendo melhor , a mãe da jovem usou as redes sociais para criticar quem apoia um namoro entre os dois.

Em uma sequência de Storys em seu Instagram, Day Lima lamentou que Anitta tenha incentivado a filha, de apenas 16 anos, a iniciar um romance com essa idade. "Gente, eu não sei. Sou só uma mãe, e uma mãe distante. Sou bloqueada, não falo com ela, porém, mesmo não falando com ela, eu a defendo", iniciou.

"O que está errado, está errado. Esse negócio de namoro, ridículo. Sou fã da Anitta, mas isso eu não apoio. Ela querendo forçar um namoro da minha filha com o filho da Ivete Sangalo, nada a ver. Queria ver se fosse a sua filha", completou a mãe de Melody.

Em seguida, Day Lima explicou que também não gostou da parceria musical da "Girl From Rio" com a adolescente. "A letra da música, uma adolescente de 16 anos cantando 'no quarto fazendo bebê'? Ridículo. Minhas filhas podem ficar com raiva, não estou nem aí. Mas não vou ser uma mãe submissa e apoiar uma coisa que não gostei", disparou.