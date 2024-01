Alexandre Correa e Ana Hickmann - Reprodução / Instagram

Alexandre Correa e Ana HickmannReprodução / Instagram

Publicado 09/01/2024 12:32

Alexandre Correa contra Ana Hickmann, o empresário contou que o filho do ex-casal, Alezinho, de nove anos, está passando as férias em sua casa. A informação foi confirmada ao site CARAS Brasil através de advogados e assessoria nesta terça-feira (09). Após a polêmica envolvendo a acusação de alienação parental decontra, o empresário contou que o filho do ex-casal,, de nove anos, está passando as férias em sua casa. A informação foi confirmada ao site CARAS Brasil através de advogados e assessoria nesta terça-feira (09).

"Era o previsto sim, o Alezinho saiu de férias hoje às 9h. Tudo nos conformes. Ele [Alexandre] visitou o filho todos os dias determinados, e a Ana está cumprindo rigorosamente a visitação estabelecida pela Justiça", afirmou a equipe da apresentadora da Record.

Advogados do empresário também confirmaram que a criança está com pai. "No início da manhã de hoje [Ana Hickmann] entregou o filho para o avô paterno para que a criança possa passar férias com o pai", diz o comunicado.

Na última semana, o ex-marido da apresentadora alegou que a famosa havia alterado os dias de férias do filho propositalmente, para que ele não pudesse passar um período sob seus cuidados. A informação, no entanto, foi negada pela equipe de Ana Hickmann.

De acordo com eles, o período de férias de Alezinho foi alterado em comum acordo com os advogados do ex-casal. Sendo assim, o herdeiro de Ana Hickmann deverá permanecer na residência de Alexandre Correa de 9 ao dia 17 de janeiro.