Ex-BBBs Sol Vega e Natália CasassolaReprodução / Instagram

Publicado 09/01/2024 15:02

Solange Vega, ex-participante do Big Brother Brasil 4, usou as redes sociais para mandar um recado à também ex-BBB Natália Casassola. Tudo começou após a loira relatar ter sofrido "preconceito" em sua primeira edição do reality show da Globo.

Através dos Storys de seu Instagram, Natália contou que, assim como os participantes do Puxadinho do BBB 24 foram "excluídos" por serem pessoas padrões, ela também passou por uma situação semelhante há 20 anos.

Sol, por sua vez, decidiu quebrar o silêncio e rebateu os comentários da ex-colega de competição. "A bonita não deu nome aos bois, mas eu dou, dona Natália. Eu não sei porque toda essa sua revolta, se você entrou também na casa em 2008 e em 2010", iniciou, mencionando as diversas oportunidades que a loira teve.

Na sequência, a ex-BBB elogiou a escolha do elenco da nova edição do programa, criticada por Natália anteriormente. "Agora você quer que só coloquem padrão na casa? Eles fizeram certinho de terem colocado mais pretos, gordinhos, certíssimos. Viva a diversidade", declarou.

Ao longo de seu desabafo, Solange reforçou a importância da diversidade dentro da casa mais vigiada do país e recordou episódios de racismo que sofreu em sua edição. "Já tem muito padrão no BBB, chega. O que eu não aceito, na época de 2000, vocês viram o que eu passei de preconceito?", disse.

"Hoje a gente luta, estamos juntos. Aí vem uma padrão, falando que sofreu preconceito em 2004, porque estava concorrendo [a vaga do reality] com uma preta?", finalizou Sol.