João Guilherme teria rompido relações com pai, irmã e cunhadaReprodução / Instagram

Publicado 09/01/2024 14:07

Fábia Oliveira, do site "Metrópoles", desta vez, João Guilherme, filho caçula do artista, está envolvido na desavença. Ao que tudo indica, mais uma confusão envolvendo a família do cantor sertanejo Leonardo tem acontecido nos bastidores. De acordo com a colunista, do site "Metrópoles", desta vez,, filho caçula do artista, está envolvido na desavença.

Segundo fontes da jornalista, o ator teria cortado laços com o pai, o irmão, Zé Felipe, e a cunhada, Virgínia Fonseca. Um dos principais motivos para o afastamento seria o machismo de Leonardo com o herdeiro.

Além disso, em encontros familiares, o cantor sertanejo usaria tom de deboche com João Guilherme. Quem também não possui muita proximidade com o jovem seria Maria Alice, filha de Zé Felipe e Virgínia.

De acordo com a colunista do "Metrópoles", a neta de Leonardo fala o nome de todos os tios, com exceção de João, já que, pela distância, não o reconhece como familiar. Vale lembrar que Fábia Oliveira também revelou recentemente que Virginia e Hariany Almeida também não se dão bem nos bastidores da fazenda Talismã.