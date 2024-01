Juliana Xavier mostra mensagens de Caio Castro e Gabriel Medina - Reprodução/Instagram

Juliana Xavier mostra mensagens de Caio Castro e Gabriel MedinaReprodução/Instagram

Publicado 09/01/2024 16:21 | Atualizado 09/01/2024 16:50

Eliminada do Puxadinho do "Big Brother Brasil 24", Juliana Xavier surpreendeu os seguidores ao mostrar que sua DM do Instagram estava bimbando de mensagens de famosos.

Após a dinâmica que definiu os 8 participantes que se juntariam a casa mais vigiada do país, a maquiadora revelou que recebeu mensagens de Caio Castro e Gabriel Medina.

O ator contou até que se surpreendeu ao descobrir que era o crush da sister. "Me falaram que sou teu crush... que história é essa, moça?", declarou Caio Castro.

Já o surfista, ex-marido de Yasmin Brunet, lamentou que ela não foi escolhida pela casa para entrar na competição. "Era para você ter entrado", lamentou Medina.

Após as mensagens viralizarem, a maquiadora revelou que os administradores que publicaram as mensagens.