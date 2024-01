Equipe de Neymar Jr. se pronuncia sobre ajuda a Daniel Alves - Reprodução/Instagram

Publicado 09/01/2024 15:38 | Atualizado 09/01/2024 15:49

A assessoria de Neymar Jr. se pronunciou após a repercussão de que o jogador de futebol tem ajudado na defesa de Daniel Alves, jurídica e financeiramente. Procurada pela Isto é Gente, a equipe não deu detalhes sobre o caso.

“Não temos nada a declarar no momento”, comunicou a equipe do craque Neymar Jr.

De acordo com informações do UOL, o pai do atleta enviou dinheiro para ajudar o brasileiro, que está preso na Espanha, há quase um ano, por ter cometido agressão sexual a uma mulher de 23 anos em uma balada.

Ainda segundo o site, o valor enviado pelo pai de Neymar foi usado para pagar uma multa de 150 mil euros (cerca de R$ 800 mil) à Justiça espanhola. Conhecido como “atenuante de reparação de dano causado”, esse pagamento pode ser usado para reduzir a pena, em caso de condenação.