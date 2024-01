Wanessa Camargo, Yasmin Brunet e Vanessa Lopes no BBB 24 - Paulo Belote/Globo

Wanessa Camargo, Yasmin Brunet e Vanessa Lopes no BBB 24Paulo Belote/Globo

Publicado 09/01/2024 18:00 | Atualizado 09/01/2024 18:10

Os participantes do BBB 24 se reuniram na área externa da casa da mais vigiada do Brasil para falar sobre o jogo. Na conversa, Fernanda analisou a estratégia de Wanessa Camargo, Yasmin Brunet e Vanessa Lopes e se referiu ao grupo como "artistinhas".



"As que entraram estão fechadonas", analisou Leidy Elin. "Lógico que estão, é natural. Não esperava menos", afirmou Nizam. "As meninas também tão [fechadas], as artistinhas", disparou Fernanda. "As artistinhas", debochou Giovanna Pitel.

A integrante do grupo Pipoca também questionou a fama das mulheres do Camarote. "Elas são celebridades? Eu não sei", disparou Fernanda. Vale lembrar que Wanessa Camargo é cantora, Yasmin Brunet é modelo e Vanessa Lopes é influenciadora digital.



A fala da participante repercutiu nas redes sociais. "Essa daí tá se achando a jogadora, fala mal de todo mundo", disse um internauta. "Artistinhas? Que maneira mais ridícula de se referir aos outros", apontou outro. "Chamando artistas com mais de 20 anos de carreira de 'artistinhas'. Então tá", completou uma terceira.