Angelo Paes Leme ganha processo contra Record TV - Reprodução/Instagram

Angelo Paes Leme ganha processo contra Record TVReprodução/Instagram

Publicado 09/01/2024 18:50 | Atualizado 09/01/2024 18:51

A Record TV foi condenada a pagar R$ 1 milhão ao ator Angelo Paes Leme. A ação foi movida após a emissora não ter pago ao artista os direitos de exibições de novelas nas quais ele atuou entre 2006 e 2021, período em que trabalhou na empresa com contratos por obra.

De acordo com informações do site Notícias da TV, o valor definido pela Justiça é referente a 41 transmissões de dez novelas e séries diferentes. Além disso, questões contratuais teriam sido burladas devido à "pejotização" do trabalho de Paes Leme.

Vale lembrar que o ator havia apresentado suas constatações em juízo no ano passado, mas ele perdeu o processo. Ao recorrer da decisão, a Justiça definiu que a Record deveria arcar com a indenização pedida por Paes Leme e os custos processuais.

Ainda segundo documentos obtidos pelo site, a defesa do ator acusou a Record de "fraude contratual" e "violação dos dispositivos legais". Os advogados alegavam que os direitos trabalhistas não foram respeitados no período em que o cliente estava contratado como pessoa jurídica.