Yasmin Brunet e Vanessa Lopes falam sobre traição no BBB 24Reprodução/Instagram

Publicado 09/01/2024 19:47 | Atualizado 09/01/2024 19:54

Yasmin Brunet e Vanessa Lopes protagonizaram mais um climão no BBB 24 na noite desta terça-feira (9) e o motivo foi traição. Em conversa com MC Bin Laden na cozinha da casa mais vigiada do Brasil, as sisters discordaram ao falarem sobre o tema.

"Você sabia que eu não consigo julgar eles [homens que traem] também? Tem uns que eu acho que é válvula de escape, é vício, é doença", admitiu a influenciadora digital. "É caráter", discordou o músico.

"Agora você está dando desculpa pra passar a mão na cabeça de macho escroto?", questionou a modelo. “Tem uns que eu acho que é vício mesmo, juro”, reafirmou Vanessa.



"Tudo bem, a gente reconhece uns que dá pra sabe que é vício", concordou a filha de Luiza Brunet. "Tem macho escroto, mas tem uns que é vício nítido", prosseguiu Vanessa. "Mas desculpa só porque é vício nítido?", perguntou Yasmin. "Não está certo", disse a tiktoker.

As duas seguiram debatendo sobre o tema e Vanessa completou. "Eu prefiro que fale: 'Olha, eu sou viciado. Eu prefiro a pessoa que seja sincero e fala logo". Confira o debate completo abaixo: