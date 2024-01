Homens armados invadiram transmissão de TV no Equador - Reprodução

Publicado 09/01/2024 21:44

A polícia do Equador prendeu nesta terça-feira (9) todos os criminosos armados que invadiram um estúdio da rede de televisão TC em Guayaquil. De acordo com as autoridades, 13 pessoas foram detidas e armas e explosivos foram apreendidas.

O grupo de homens encapuzados e armados invadiu as instalações da emissora e o momento foi registrado ao vivo. Na transmissão, foi possível ver funcionários sendo rendidos e ouvir sons de ouvir tiros e gritos ao fundo. Todos os funcionários estão vivos, confirmam as autoridades.

No Equador, em estado de exceção desde ontem, narcotraficantes invadem um programa de TV ao vivo e fazem a equipe da TV TC Mi Canal, da cidade de Guayaquil, reféns. A polícia está no local neste momento negociando com os criminosos.pic.twitter.com/OyFRjDImvo — William De Lucca (@delucca) January 9, 2024

Vale ressaltar que o caso aconteceu um dia após o presidente Daniel Noboa declarar estado de emergência após o criminoso mais procurado do país, Adolfo Macias, líder do grupo Los Choneros, desaparecer da prisão. Com isso, o líder permite a realização de patrulhas militares, inclusive nas prisões, e estabeleceu um toque de recolher noturno nacional.

Com isso, o Ministério da Educação do Equador anunciou que as aulas presenciais em todo o país estão oficialmente suspensas até o dia 12 de janeiro. A Direção-Geral de Aviação Civil também solicitou o reforço da segurança em instalações aeroportuárias, áreas públicas e imediações.