Luana Piovani e Wanessa Camargo - Reprodução / Instagram / TV Globo

Luana Piovani e Wanessa CamargoReprodução / Instagram / TV Globo

Publicado 10/01/2024 10:10

A atriz Luana Piovani usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores um vídeo de humor sobre ex-namorado. Apesar de não citar nomes, internautas acreditam que a indireta tenha sido para Wanessa Camargo, atualmente confinada no BBB 24, da Globo.

Para quem não sabe, a filha de Zezé Di Camargo reatou o relacionamento com Dado Dolabella em 2022. O ator teve um namoro bastante conturbado e polêmico com Luana no início dos anos 2000. O fim da relação se deu com a atriz o acusando de agressão física.

No registro em questão compartilhado por ela no Instagram, a mensagem diz: "Se tá ruim pra você, imagina pra quem tá com meu ex. Presente de Deus. Eu conto ou vocês contam?". Vale lembrar que Wanessa e Dado Dolabella assumiram o romance em 2022, após o divórcio da cantora com Marcus Buaiz.

fotogaleria

Após a repercussão, seguidores passaram a apontar que o vídeo em tom de humor foi uma indireta para a participante do BBB 24. "Não podemos esquecer que o Dado bateu nela né, ela pode falar mal dele a vida toda que vai estar na razão! Porém ela tem outros exs né", pontuou uma.

"Ela mentiu? Sejamos realistas com o histórico dos exs dela, tudo alecrim dourado, tirando o Rodrigo Santoro", disse outra. "Não larga o anjo do Dado Dolabella, né? Supera", escreveu uma terceira.

Além de Dado e Rodrigo Santoro, Luana Piovani também se relacionaou com o surfista Pedro Scooby, pai de seus três filhos. O ex-BBB, que é casado atualmente com Cintia Dicker, também vive uma relação conturbada com a ex-esposa.