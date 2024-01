’Túnel do Amor’ é comandado por Ana Clara Lima - Reprodução / TV Globo / Multishow

Publicado 10/01/2024 09:28

O reality show "Túnel do Amor", do Globoplay, foi renovado e em breve terá a estreia de sua terceira temporada. A atração, comandada por Ana Clara Lima, está prevista para chegar à plataforma de streaming em abril.

Conforme adiantado pela colunista Mariana Morais, do "Correio Braziliense", este ano o programa contará não só com anônimos, mas também com famosos. A iniciativa foi adotada para alavancar a audiência e repercussão do reality nas redes sociais.

Pois bem, caros leitores, dito isso, este colunista que vos escreve traz com exclusividade um nome conhecido que estará no elenco: Daniel Lenhardt. O ex-BBB entrou na 20ª edição do reality da Globo, dirigido por Boninho, diretamente da Casa de Vidro.

O cachê dos participantes que toparam participar do "Túnel do Amor" gira em torno R$ 30 mil, no caso dos famosos, podendo ser negociado. Para os "anônimos", o valor atinge cerca de R$ 8 mil a R$ 10 mil.

Daniel Lenhardt, por sua vez, teria negociado um cachê de R$ 80 mil para fazer parte do elenco da nova temporada. O reality show foi gravado em São Paulo, nos meses de novembro e dezembro de 2023. O ex-BBB, que atualmente reside na Ásia, aproveitou o convite e na ocasião desfilou no SPFW.