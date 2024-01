Geraldo Luís estreia programa na RedeTV! - Reprodução / RedeTV!

Geraldo Luís estreia programa na RedeTV!Reprodução / RedeTV!

Publicado 10/01/2024 11:05 | Atualizado 10/01/2024 11:16

Após um tempo afastado das telinhas, Geraldo Luís está de volta! No próximo domingo, 14, o apresentador retornará para a casa dos telespectadores na tela da RedeTV!, com o programa 'Geral do Povo'.



"É a realização de um sonho. Estou muito feliz por voltar aos domingos, que é o dia da família brasileira, o dia que eu amo. Agradeço a RedeTV! e a todos que torceram e rezaram por mim para que esse programa se tornasse realidade!", declarou o comunicador, sem esconder a animação com a novidade.

No 'Geral do Povo', o apresentador embarcará em uma jornada cativante pelos quatro cantos do país para compartilhar histórias inspiradoras e exemplos de perseverança, otimismo e coragem do povo brasileiro diante dos desafios que a vida impõe.

fotogaleria

"Terá grandes histórias, furos de reportagem, brincadeiras, grandes homenagens e o principal: a cara do povo na TV. E a cada domingo, um programa diferente. Nenhum domingo será igual ao outro. O povo vai se ver na tela da TV de novo!", garantiu Geraldo Luís.

Com direção-geral de Marlene Mattos, o novo programa da RedeTV! será exibido ao vivo, em todos os domingos, a partir das 17h30.