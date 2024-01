Maira Cardi - Reprodução / Instagram

Publicado 10/01/2024 12:20

O coach Thiago Nigro, mais conhecido como Primo Rico, usou as redes sociais nesta quarta-feira (10), para conversar um pouco com os seguidores. Através de seus Storys no Instagram, ele falou sobre a ausência na web de Maira Cardi, sua esposa.

A ex-BBB decidiu deixar um pouco de lado as redes e se afastou quase que por completo na internet. Um internauta aproveitou a ocasião para dizer que sente falta da famosa e perguntar quando ela pretende retornar ao seu público.

"Estamos com saudade da Maira, quando ela volta?", questionou. "Mais pra frente. Se voltar", respondeu Thiago Nigro, deixando no ar se a esposa tem pretensão de se tornar ativa novamente na web. Após isso, internautas passaram a brincar com a situação.

"'Estamos' é muita gente, fale por você pessoa que respondeu a caixinha. Por aqui zero saudades!", declarou um. "Não tenha pressa", disse outro. "Deixa a Maira quieta", pediu um terceiro.

Vale lembrar que, apesar de não usar mais seus perfis, Maira Cardi sempre aparece nas publicações do marido. Recentemente, o coach compartilhou um registro romântico ao lado da famosa e celebrou a chegada de 2024.