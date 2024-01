Equipe de Neymar Jr. se pronuncia sobre ajuda a Daniel Alves - Reprodução/Instagram

Publicado 10/01/2024 10:22 | Atualizado 10/01/2024 10:34

O empresário revelou a informação em conversa com Emerson Sheik, ex-jogador e atual comentarista da "CNN". De acordo com ele, Daniel "não tinha dinheiro para se defender".

Para Neymar pai, a contribuição foi apenas uma ajuda a um amigo. "Até o momento, a presunção de inocência é válida no mundo inteiro. Ou a gente participa de um pré-linchamento e julgamento público ou tentamos ajudar um amigo e deixamos a Justiça decidir o destino do Daniel", declarou ao veículo mencionado.

"Eu não poderia virar as costas… E se a Justiça decidir que o Daniel é inocente? Preferi ter o peso de acreditar em um amigo do que virar as costas para alguém", completou Neymar da Silva.

Entenda o caso

Na tarde da última terça-feira (09), de acordo com informações do portal "UOL", o pai de Neymar Jr. teria transferido em torno de 150 mil euros (cerca de R$ 800 mil) para ajudar na defesa de Daniel Alves em Barcelona, na Espanha.

O atleta, que está preso há quase um ano no país por acusação de estupro, está sem acesso aos seus bens e enfrenta uma disputa pelo seu patrimônio. O valor que teria sido transferido pelo pai de Neymar teria como objetivo pagar a multa de "atenuante de reparação por dano causado".